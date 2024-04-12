Российский боец заявил, что представляет в UFC Армению

Российский боец Арман Царукян заявил, что на турнире UFC 300 он будет представлять Армению, передает «Чемпионат».

«Я представляю Армению. И в субботу я дам Армении возможность понаблюдать за моим триумфом. Я добуду эту победу для вас, парни», — сказал Царукян.

Чарльз Оливейра и Царукян встретятся друг с другом в апреле 2024 года на турнире UFC 300. Для российского бойца этот поединок станет 24-м в карьере (20 побед, 3 поражения). Оливейра провел 44 боя, в которых одержал 34 победы. Бой пройдет 14 апреля.

3 декабря Царукян одолел американца Бенеила Дариуша. Бой завершился в первом раунде. Царукян отправил оппонента в нокаут. На счету российского бойца 21 победа в смешанных единоборствах и три поражения. Дебютный бой в UFC Царукян провел против Ислама Махачева в 2019 году и потерпел поражение.

Ранее иностранный болельщик оскорбил Царукяна на пресс-конференции.

Ранее боец UFC Ислам Махачев посоветовал Царукяну подрасти.