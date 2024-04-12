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У «Спартака» не смогли найти лидера

Тренер Гладилин заявил, что в «Спартаке» нет лидера

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью Legalbet заявил, что красно-белым не хватает на поле человека, способного вести команду за собой в тяжелой ситуации.

При этом специалист заявил, что обладающие лидерскими качествами игроки в обойме Гильермо Абасакля присутствуют.

«Как таковые лидеры в «Спартаке» имеются, но они не играют. Достаточно вспомнить того же Джикию — он остается лидером команды, хотя и не играет. Явный лидер должен быть постоянно в стартовом составе и показывать классную игру. Такие игроки сами должны себя проявлять, помогать команде в трудных ситуациях», — заявил Гладилин.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

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