Непомнящий вырвал ничью у Накамуры на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с представителем США Хикару Накамурой в седьмом туре турнира претендентов 2024 года, который проходит с 4 по 22 апреля в Торонто.

Непомнящий, выступающий на турнире в нейтральном статусе, провел партию черными фигурами. В дебюте была разыграна «русская» партия, после чего качественным перевесом завладел американец, при том, что оценка компьютера на протяжении всей игры оставалась примерно равной. После окончания миттельшпиля россиянин смог найти способ оформить вечный шах, гроссмейстеры согласились на ничью после 40 ходов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

12 апреля на турнире претендентов является днем отдыха, восьмой тур состоится 13 апреля. В нем Ян Непомнящий сыграет белыми фигурами против представителя Азербайджана Ниджата Абасова. Завершит турнир претендентов россиянин партией черными фигурами против Фабиано Каруаны.

Ранее игру на победу черными назвали риском для Яна Непомнящего.