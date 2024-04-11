Экс-тренер «Динамо» заявил, что клуб лишился шансов на чемпионство

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин в интервью Legalbet заявил, что бело-голубые самостоятельно вышли из борьбы за чемпионский титул в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его словам, для того, чтобы бороться за золото, нельзя допускать два поражения подряд.

«Две игры подряд проиграны, на что здесь можно рассчитывать? Все, «Зенит» достать не смогут, они хватку не ослабят. Они уже два раза откатывались на второе место, больше этого они не допустят. Возможности у них были, как и у «Краснодара», но все они оказались упущены», — заявил Силкин.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). «Динамо» с 38 очками занимает третье место.

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