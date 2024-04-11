Вяльбе подвергла критике российскую лыжницу за активное пользование соцсетями

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе (ФЛГР) рассказала на форуме «Мы вместе. Спорт» о лыжнице, которой соцсети мешают показывать тот результат, который от нее ждут, передает «Матч ТВ».

«В нашем виде спорта есть одна спортсменка, которая активно пользуется соцсетями. И она, безусловно, отвлекается и не всегда показывает тот результат, который от нее ждут», — сказал Вяльбе.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Вяльбе заявила, что не собирается приглашать иностранных спортсменов в Россию.