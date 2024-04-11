Губерниев назвал условие, при котором Игры дружбы не состоятся

Журналист Дмитрий Губерниев высказался о поведении главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) произнес молитву за отмену Игр дружбы, передает РИА Новости.

«Мы видим, что Бах является противником Игр дружбы. Но я давно говорил: «Допустите нас с флагом, гимном, мы поедем на Олимпиаду, и никаких Игр дружбы не будет», — сказал Губерниев.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее в МОК заявили, что участники Игр дружбы поддерживают нарушения целостности Украины.