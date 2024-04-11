Главу МОК Баха обвинили в политизации спорта

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев считает, что российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) показали истинное лицо главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Об этом он заявил «Спорт-Экспрессу».

«Смотрел этот ролик. Благодарю наших пранкеров, что выводят на чистую воду циничных политиков. Обществу полезно знать правду и их истинное лицо. Томас Бах говорит, что нельзя политизировать спорт, но он и организация — первые, кто это делают. Они допускают наших спортсменов к соревнованиям с большими оговорками. Из-за этого наши ребята будут ходить и оглядываться, чтобы не сказать ничего лишнего», — сказал Свищев.

Чиновник в разговоре с ними признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Также он произнес молитву, которая, по его мнению, должна помочь срыву проведения Игр дружбы в России.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце прошлого года им разрешили принять участие в Играх в качестве нейтральных спортсменов.

Ранее во Франции призвали не допустить одну сборную на Игры в Париже.