Стало известно, что может помешать «Локомотиву» в финале Кубка Гагарина

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев высказался о раннем выходе ярославского «Локомотива» в финал Кубка Гагарина. Его слова передает LiveResult.

«Длительный отдых — это не всегда хорошо. Команда выходит из жесткого игрового режима. У соперника «Локомотива» по финалу все равно будут свои дни для восстановления. А вот Ярославль может потерять тонус. Возможно, в стартовом матче физика будет на стороне «железнодорожников», но не более того. Так что с одной стороны длительный перерыв — это благо, а с другой стороны — нет», — сказал Плющев.

8 апреля «Локомотив» в четвертом матче полуфинальной серии Кубка Гагарина обыграл «Трактор» со счетом 3:0. Благодаря этой победе ярославцы вышли в финал Кубка Гагарина.

Во втором полуфинале «Металлург» играет с «Автомобилистом». После четырех матчей счет 2:2.

Действующим обладателем Кубка Гагарина является ЦСКА. 29 апреля 2023 года, в день своего столетия, армейцы в седьмом матче финальной серии против казанского «Ак Барса» одержали победу и завоевали трофей. ЦСКА и «Ак Барс» в этом сезоне уже не смогут побороться за трофей, они вылетели в первом раунде.

Ранее тренера «Металлурга» призвали извиниться перед страной за слова после теракта в «Крокусе».