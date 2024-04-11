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ООН призвали разобраться в заявлениях МОК и Баха

В Госдуме считают, что ООН должна разобраться в заявлениях МОК и Баха

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Глава комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев назвал посмешищем главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха. Его слова передает ТАСС.

«Бах превратился в посмешище. Человек, который совершенно не отдает себе отчет, что можно говорить, что нельзя. Он даже не понимает, с кем говорит, до последнего. Как я и говорил ранее, ООН должна включиться в данную ситуацию и разобраться в политических и дискриминационных заявлениях МОК и его руководителя. Это уже прямое политическое влияние под прикрытием спортивной организации», — Свищев.

Бах в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вован) и Алексеем Столяровым (Лексус) признался, что попросил украинцев следить за высказываниями российских спортсменов в интернете. Также он произнес молитву, которая, по его мнению, должна помочь срыву проведения Игр дружбы в России.

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее в МОК объяснили, почему не просят российских спортсменов осудить СВО.

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