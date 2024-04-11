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Американский боксер заявил, что выборы президента в России лучше, чем в США

Боксер Джонсон надел футболку с Путиным ради его победы на выборах президента

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Pavel Kashaev/Global Look Press

Американский боец Кевин Джонсон рассказал о голосовании в первых выборах президента в его жизни. Его слова передает News.ru.

«Я решил, что раз я в России, я должен проголосовать на выборах президента. Причем за правильного кандидата. Почему не голосовал в США? Я отвечу двумя словами. Потому что в России президент избирается напрямую. Кто набирает больше голосов, тот побеждает. В США это не так. Ожидал ли победу Путина? Я надел мою счастливую футболку с Путиным, чтобы это точно произошло», — сказал Джонсон.

9 января Путин предоставил Джонсону гражданство. При смене паспорта спортсмен взял отчество «Владимирович».

44-летний Джонсон за свою карьеру провел 60 боев на профессиональном ринге, из которых 36 раз выходил победителем. В апреле 2023 года Джонсон провел бой против известного российского бойца Вячеслава Дацика. Схватка продлилась все три раунда, заявленных правилами, и завершилась победой американца, судьи присудили ему победу раздельным решением. В августе Джонсон уступил россиянину Марку Петровскому. Бой закончился решением судей.

Ранее сообщалось, что футболист Клаудиньо проголосовал на выборах президента России.

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