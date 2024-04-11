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В МОК считают, что участники Игр дружбы поддерживают нарушения целостности Украины

Глава МОК Бах: участием в Играх дружбы эти страны встают на сторону России

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Kenichiro Ogane/Kenichiro Ogane/AFLO/Global Look Press

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время звонка российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус) высказался об участниках Игр дружбы.

«Было бы важно, чтобы африканские государства знали, что по причинам, указанным вице-председателем Еврокомиссии Схинасом, участием в Играх дружбы эти страны и эти правительства встают на сторону России в конфликте с Украиной. В «Играх дружбы» они проявляют поддержку России и нарушения территориальной целостности Украины. В этом разница между этими двумя событиями», — сказал Бах.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA)).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее глава МОК помолился, чтобы Игры дружбы не состоялись.

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