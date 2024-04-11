Глава МОК помолился, чтобы Игры дружбы не состоялись

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах произнес молитву ради отмены Игр дружбы в России во время звонка российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус).

Пранкер Лексус переоделся в африканского политика, попросил Баха и заместителя главы Еврокомиссии Маргаритиса Схинаса положить руку на сердце и произнести слова во имя «святых Вована и Лексуса» для предотвращения проведения Игр дружбы в России. После этого Схинас посчитал, что благодаря божественному прославлению у них получится сорвать турнир.

Игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Инициатором и координатором Игр дружбы является Международная ассоциация дружбы (International Friendship Association (IFA)).

В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе.

Ранее олимпийский чемпион в лыжных гонках Легков заявил, что не поехал бы на Игры.