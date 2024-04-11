Губерниев оценил выпущенную российскими разработчиками игру «Смуту»

Известный российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о релизе компьютерной игры «Смута», выпущенной отечественными разработчиками.

«Мы в любом случае за качественный продукт. Если наши разработчики пока еще не делают качественную продукцию, значит, надо пойти по пути автомобиля «Москвич» — переклеить шильдик. Берешь разработку, переклеиваешь и оп: она наша! Нормальная практика?» — приводит слова знаменитого комментатора Legalbet.

Игра «Смута» вышла 4 апреля 2024 года после двухлетней разработки. Она создана в жанре RPG/action и рассказывает о событиях 1612 года в Московской Руси в период Смутного времени. Антагонистами главного героя являются поляки, шведы, германцы, а также разбойники и даже дикие звери. Игру раскритиковали в Государственной думе. Так, Виталий Милонов заявил, что, по его мнению, создатели «Смуты» были завербованы польскими спецслужбами и должны дать отчет выделенными на создание видеоигры 500 млн рублей. При этом польская пресса также критиковала «Смуту», посчитав ее антипольской пропагандой.

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