Булыкин сравнил линии атаки «Спартака» и «Локомотива»

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что атака московского «Спартака» уступает атаке столичного «Локомотива», передает «Евро-Футбол.Ру».

«Конечно, у «Локомотива» сильнее. Просто пока не ладится, а так, если бы не Лещук, «Спартак» вообще бы не забил «Динамо». Я думаю, что «Локомотив» еще себя покажет», — сказал Булыкин.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

«Локомотив» в чемпионате России располагается на пятой строчке, набрав 36 баллов. В прошлом туре «Локомотив» обыграл грозненский «Ахмат» со счетом 2:0. Встреча прошла в Грозном.

Ранее «Спартаку» предложили рассмотреть Курбана Бердыева на пост тренера.