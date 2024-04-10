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Российский боец Монсон: мне поступают угрозы из США

Боец MMA Монсон об отказе от паспорта США: поступает много писем с угрозами

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РИА Новости

Российский боец смешанных единоборств (ММА) и общественный деятель Джефф Монсон рассказал, что ему поступают письма с угрозами после того, как он отказался от паспорта США, передает РИА Новости.

«Поступает много писем с угрозами от людей из Америки. Большая часть моей семьи не разговаривает со мной. Я как изгой в семейном кругу, но это того стоит», — сказал Монсон.

18 августа Джефф Монсон провел бой по правилам бокса против Олега Тактарова. Этот поединок состоялся в рамках боксерского вечера РЕН ТВ и завершился вничью. Для 55‑летнего Тактарова бой против Монсона на турнире в Москве стал первым после более чем десятилетней паузы.

Монсон выступал в смешанных единоборствах и бразильском джиу-джитсу. Он является двукратным победителем ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпионом мира по бразильскому джиу-джитсу. Монсон — бывший претендент на титул чемпиона UFC в тяжелом весе.

Ранее Монсона поманили печеньками в Союзе ММА России.

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