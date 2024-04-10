Тарасова: Бах плохо справляется с обязанностями президента МОК

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах плохо справляется со своими обязанностями, передает «РБ Спорт».

«Одни двойные стандарты при нем. Нормальный руководитель приложил бы все усилия, чтобы на Олимпиаде выступали сильнейшие спортсмены из всех стран», — сказала Тарасова.

Парижская олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. В конце февраля 2022 года МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения».

Ранее во Франции забеспокоились из-за переполненных тюрем перед Олимпиадой.