Канчельскис заявил, что Новосибирск сопоставим по уровню жизни с Лондоном

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в интервью Sport24 заявил, что в данный момент уровень жизни в России ничем не уступает европейскому.

По его мнению, за последние годы Россия смогла наверстать упущенное в 90-х.

«В 90-е в Европе было намного комфортнее жить, чем в России. Сейчас все сравнялось. Уровень жизни в Москве и Лондоне одинаковый. Может, в нашей столице даже лучше. Сейчас мы ничем Европе не уступаем. Питер, Екатеринбург и Новосибирск не уступают тому же Лондону», — заявил экс-футболист.

Канчельскис выступал за «Манчестер Юнайтед» с 1991 по 1995 год. За это время он провел в составе «манкунианцев» 161 матч во всех турнирах и забил 36 мячей.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и национальная команда проводят только товарищеские матчи с зарубежными соперниками.

Ранее сообщалось, что «Зенит» бесплатно раздает билеты на матч со «Спартаком».