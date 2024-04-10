Теннисист Рублев сенсационно вылетел с турнира в Монте-Карло

Российский теннисист Андрей Рублев завершил выступление на турнире серии Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Монте-Карло.

В матче второго круга Рублев проиграл австралийцу Алексею Попырину. Встреча продлилась 1 час 40 минут и завершилась в пользу 46-й ракетки мира со счетом 6:4, 6:4. По ходу игры Попырин сделал четыре подачи навылет, допустил три двойных ошибки и выиграл 50% мячей с первой подачи. Рублев сделал пять эйсов, совершил две двойных ошибки и выиграл 58% мячей с первой подачи.

Таким образом, Рублев сложил с себя чемпионские полномочия после победы на этом турнире в 2023 году.

В рейтинге ATP продолжает удерживать первое место серб Новак Джокович, у него 9725 набранных очков. На вторую строчку поднялся итальянский теннисист Янник Синнер (8710 очков).

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на ОИ во Франции в нейтральном статусе. Россияне и белорусы смогут выступить на Олимпиаде 2024 года, если будут соответствовать принципам нейтральных атлетов, которые ранее сформулировал Международный олимпийский комитет (МОК).

Ранее россиянин Сафиуллин разгромно проиграл Джоковичу на турнире в Монте-Карло.