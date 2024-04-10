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Стали известны три главных хоккейных таланта России

Экс-хоккеист Филатов назвал Березкина, Шабанова и Аймурзина открытием сезона КХЛ

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Алексей Мальгавко/РИА Новости

Бывший нападающий «Коламбус Блю Джекетс», а также московских ЦСКА, «Спартака» и «Динамо» Никита Филатов назвал трех игроков Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), которые стали для него открытием в сезоне-2023/24. Слова Филатова приводит Legalbet.

«100% в этой тройке должен быть Максим Березкин (22-летний нападающий ярославского «Локомотива». — «Газета.Ru»). Он проводит невероятно выдающийся плей-офф на данный момент — лучший бомбардир. Огромная вероятность, что этот парень выиграет Кубок Гагарина, причем в роли игрока первой тройки.

Отмечу также Максима Шабанова из челябинского «Трактора» (23-летний нападающий. — «Газета.Ru»). Прошлый сезон он провел неплохо — набрал 31 очко за результативность (18 голов + 13 передач), но в этом он набрал в два раза больше. Шабанов превратился в лидера команды, которая заняла в Кубке Гагарина третье место. Просто восторг от его мастерства, техники и скорости.

И еще назову Данила Аймурзина из череповецкой «Северстали» (21-летний нападающий. — «Газета.Ru»). Это феноменальный центр, и смотреть за ним и за его тройкой было одно удовольствие», — сказал Филатов.

Березкин играет в составе «Локомотива», который в этом сезоне быстрее всех вышел в финал Кубка Гагарина, обыграв «Трактор» со счетом 4-0 в серии. Команда не играла на этой стадии турнира с 2009 года.

В плей-офф КХЛ 22-летний нападающий провел 16 матчей и набрал в них 14 очков (4 гола + 10 передач).

Шабанов из «Трактора» сыграл в 14 матчах плей-офф и записал в свой актив 11 (3 + 8) очков.

Аймурзин провел в Кубке Гагарина пять матчей и набрал 7 (4+3) результативных баллов.

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