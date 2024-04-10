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Канчельскис: «Спартак» снова будет бороться за пятое место, как обычно

Канчельскис: «Спартак» то включается в гонку, то снова какие-то проблемы

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед», «Эвертона» и «Фиорентины» Андрей Канчельскис раскритиковал московское «Динамо» и «Спартак» за нестабильность и похвалил петербургский «Зенит» за высокую организованность. Слова Канчельскиса приводит Legalbet.

«Почему «Динамо» весной так быстро вылетело из гонки за чемпионство? Им не хватает стабильности. Мы видим, какую стабильность демонстрирует «Зенит» на протяжении последних лет. Сине-бело-голубые выделяются по всем компонентам, начиная от игровых и заканчивая организационными.

«Спартак» находится в такой же ситуации, что и «Динамо». То включаются в гонку, то снова какие-то проблемы, и кто-то снова у них виноват. Они так включаются в гонку постоянно, что снова будут бороться за пятое место, как обычно», — сказал Канчельскис.

Также специалист предположил, что «Краснодар» не сможет навязать «Зениту» серьезную борьбу за чемпионство в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Динамо» совсем не готово к чемпионству на данный момент. Навязать какую-то борьбу они могут, как и «Краснодар», но для чемпионства им еще рановато», — сказал Канчельскис.

На данный момент «Зенит» лидирует в чемпионате России — на его счету 44 очка. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице — 43 очка. «Динамо» находится на третьей строчке — 38 баллов.

В субботу, 13 апреля, «Краснодар» сыграет на своем поле с «Зенитом». Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по московскому времени.

Ранее Зарема назвала имя нового тренера «Спартака».

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