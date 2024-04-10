Главного кандидата на пост тренера «Спартака» жестко раскритиковали

Бывший игрок нидерландского «Аякса», немецкого «Байера», а также легенда московского «Динамо» и сборной России Дмитрий Булыкин раскритиковал кандидатуру Паскаля Янсена, который, по информации «Чемпионата», станет главным тренером московского «Спартака» в случае увольнения Гильермо Абаскаля. Слова Булыкина приводит Legalbet.

«У «Спартака» иностранный спортивный директор (португалец Томаш Амараш, бывший скаут «Бенфики». — «Газета.Ru»), поэтому понятно, что они ищут тренера за границей, но я ничего не слышал о Янсене.

У этого специалиста нет опыта игры? Иметь карьеру футболиста — это очень важно. Нужно быть авторитетом для футболистов, но как ты его еще получишь? Нужен опыт, психология. Вряд ли тренер, который не играл, может быть авторитетом», — отметил Булыкин.

При этом легенда «Динамо» подчеркнул, что нидерландский специалист при удачном стечении обстоятельств может поставить «Спартаку» зрелищную игру.

«Нидерландские тренеры часто используют игровую схему 4-3-3. Она оправдывает себя атакующим зрелищным футболом и голами. Если найти золотую середину, то можно построить интересный футбол», — предположил Булыкин.

51-летний Паскаль Янсен почти всю карьеру работал в нидерландских клубах, за исключением короткого периода в двух клубах из ОАЭ, где он занимал должность ассистента. С 2020 по 2024 год он являлся главным тренером «АЗ».

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