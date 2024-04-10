Абаскаля назвали чудаком и шарлатаном

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий в интервью news.ru заявил, что наставник московского «Спартака» Гильермо Абаскаль не готов к работе на высоком уровне.

По его словам, специалист до сих пор не понимает, с каким клубом работает.

«Есть тип тренеров — чудаки-шарлатаны, Абаскаля я отношу к такому типу. Он не понял, куда попал, он не понимает, что работает в «Спартаке», в России. В моем понимании, он не профессионал и не тренер», — заявил Непомнящий.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). После рестарта сезона красно-белые смогли одержать лишь одну победу в четырех матчах.

В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

Ранее экс-тренер «Спартака» объяснил, почему скучает по России.