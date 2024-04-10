Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Легенда «Вашингтона» поздравил Овечкина с уникальным рекордом

Легенда «Вашингтона» Гартнер поздравил Овечкина с уникальным рекордом

close
100%
Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Майк Гартнер поздравил Александра Овечкина с уникальным рекордом.

Россиянин в матче против «Детройт Ред Уингз» забросил в сезоне-2023/2024 свою 30-ю шайбу. Тем самым количество регулярных чемпионатов НХЛ, в которых Овечкин забросил 30 и более шайб, достигло 18. По этому показателю капитан «Вашингтон Кэпиталз» вышел на первое место в лиге, опередив самого Майка Гартнера.

«Ови, привет! Хочу поздравить тебя с 18-м сезоном в НХЛ, в котором ты пробил отметку в 30 голов! Я знаю, что мы делили рекорд на протяжении очень короткого времени, и я очень ценю это. Теперь он на твоем счету. У тебя в НХЛ уже много рекордов, но есть один большой, который я тебе от всей души желаю установить. Удачи!» — заявил Гартнер.

Встреча прошла в Детройте на «Литтл Касерас Арене» и завершилась победой столичной команды с минимальным преимуществом — 2:1. 38-летний капитан «Кэпс» отличился под занавес второго периода.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее форвард «Торонто» Остон Мэттьюс заявил, что горд находиться в списке рядом с Александром Овечкиным.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами