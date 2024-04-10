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Овечкин объяснил, как забросил 30 шайб в 38 лет

Форвард «Вашингтона» Овечкин объяснил, как забросил 30 шайб в 38 лет

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в интервью пресс-службе лиги заявил, что смог преодолеть отметку в 30 заброшенных шайб в сезоне благодаря работе партнеров.

По его словам, без них подобного результата он бы не достиг.

«Это довольно большая цифра. Я смог ее достичь благодаря стабильности, здоровью, а также партнерам по команде, которые находят меня на открытом льду», — сказал Овечкин после матча против «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Детройте на «Литтл Касерас Арене» и завершилась победой столичной команды с минимальным преимуществом — 2:1. 38-летний капитан «Кэпс» отличился под занавес второго периода, оформив 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Александр Овечкин прокомментировал победную шайбу в ворота «Детройта».

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