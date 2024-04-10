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Овечкин признан третьей звездой матча с «Детройтом»

Форвард «Вашингтона» Овечкин признан третьей звездой матча с «Детройтом»

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз» (2:1).

38-летний капитан «столичных» по итогам матча забросил победную шайбу, нанес два броска в створ, провел два силовых приема, заработал показатель полезности »+1», проведя в общей сложности на льду 15 минут 11 секунд (1:57 из которых — в большинстве).

Первой звездой игры был признан голкипер «Вашингтона» Чарли Линдгрен, отразивший 42 из 43 бросков (97,7%). Второй звездой игры стал форвард «Кэпс» Дилан Строум, записавший на свой счет гол и результативную передачу.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что гол Овечкина вернул «Вашингтон» в зону плей-офф.

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