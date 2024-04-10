Гол Овечкина вернул «Вашингтон» в зону плей-офф

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин принес победу своей команде в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Детройте на «Литтл Касерас Арене» и завершилась победой столичной команды с минимальным преимуществом — 2:1. 38-летний капитан «Кэпс» отличился под занавес второго периода. После этой победы «Вашингтон» набрал 85 очков и за четыре игры до завершения регулярного чемпионата поднялся на восьмую строчку в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ. У «Детройта» и «Питтсбурга» за четыре игры до конца сезона 84 очка, у «Филадельфии» — 83.

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 75 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 30 шайб и отдал 33 результативные передачи.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее был побит рекорд Овечкина по голам в НХЛ в XXI веке.