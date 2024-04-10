Овечкин сократил отставание до рекорда Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата против «Детройт Ред Уингз».

Встреча прошла в Детройте на «Литтл Касерас Арене» и завершилась победой столичной команды с минимальным преимуществом — 2:1. 38-летний капитан «Кэпс» отличился под занавес второго периода, оформив 30-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ.

В общей сложности этот гол стал для Овечкина 852-м в лиге, что позволяет ему удерживать вторую строчку в списке лучших снайперов в истории. Первое место с результатом в 894 гола продолжает занимать канадец Уэйн Гретцки. Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 74 матчах регулярного чемпионата, в которых также отдал 33 результативные передачи.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее Александр Овечкин стал новым рекордсменом НХЛ по количеству сезонов с 30 заброшенными шайбами.