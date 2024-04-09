Лидера «Ман Сити» стошнило в раздевалке перед матчем ЛЧ

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола объяснил решение оставить атакующего полузащитника Кевина Де Брейне в запасе на четвертьфинальный матч Лиги чемпионов против мадридского «Реала». Его слова в своих социальных сетях передает журналист Фабрицио Романо.

«Он плохо себя чувствует. Мы договорились о встрече, он был готов, но когда мы пришли, в раздевалке его стошнило. Тогда он сказал: «Я не готов», — сказал Гвардиола.

9 апреля команды сыграют в Мадриде. Ответный матч пройдет в Манчестере 17 апреля. Также 9 апреля свой поединок проведут лондонский «Арсенал» и «Бавария». Днем позднее сыграют «Атлетико» и «Боруссия», и «ПСЖ» и «Барселона».

Действующим чемпионом турнира является «Реал», обыгравший в прошлогоднем финале «Интер».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Петербуржцы оступились на стадии 1/16 Лиги Европы, проиграв испанскому «Бетису» по сумме двух матчей 2:3.

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