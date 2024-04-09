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Пловчиха Ефимова объяснила, почему не получает нейтральный статус для ОИ

Пловчиха Ефимова: сейчас я считаю, что нейтральный статус для ОИ мне не нужен

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Григорий Сысоев/РИА «Новости»

Российская пловчиха Юлия Ефимова призналась, что ее не устраивают результаты на чемпионате Москвы. Ее слова передает Metaratings.

«Планирую подать заявку на нейтральный статус, но пока жду. На данный момент не вижу смысла, учитывая свои результаты на чемпионате Москвы. Если и ехать на Олимпиаду, то только за медалями.

Есть сведения, что заявку можно подать и после выполнения норматива. Получить нейтральный статус можно за две недели, максимум месяц. В данный момент я считаю, что он мне не нужен. Буду отталкиваться от результатов чемпионата России», — сказала Ефимова.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр. В 2012 году она взяла бронзу (200м брасс), а через четыре года выиграла две серебряные награды (брасс 100 и 200м). Также в активе пловчихи шесть золотых медалей чемпионатов мира и семь наград этого же достоинства чемпионатов Европы. Ефимова является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди всех отечественных (советских и российских) пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые). Входит в 10-ку лучших в истории чемпионов мира среди всех пловцов по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях.

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