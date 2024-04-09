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Аршавин рассказал, как сделать расставание «Спартака» с Абаскалем более красочным

Аршавин: если бы Абаскаль выиграл Кубок России, то расставание было бы красочным

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Член правления петербургского «Зенита» Андрей Аршавин признался, что верит в решение «Спартака» избавиться от тренера Гильермо Абаскаля до завершения сезона. Его слова передает «Матч ТВ».

«В целом «Динамо» смотрелось лучше, но благодаря игре в обороне Бабича и Дуарте «Спартак» оставался в игре. Что с Абаскалем? Я верю инсайдеру, который объявил, что решение уже было принято до матча. Наверное, есть какие‑то мысли, как восемь туров прожить с новым тренером. Если бы Абаскаль докатил до конца и еще бы вдруг выиграл Кубок, то расставание было бы более красочным и теплым», — сказал Аршавин.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

В первом полуфинальном матче Кубка России красно-белые уступили «Зениту» 1:2.

Ранее сообщалось, что Паскаль Янсен не возглавит «Спартак» из-за политических причин.

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Футбол. Чемпионат России
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