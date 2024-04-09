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В европейской футбольной сборной захотели провести матч против России

В сборной Казахстана выразили заинтересованность в проведении матча с Россией

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава Казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов рассказал о хороших отношениях с представителями российского футбола. Его слова передает РИА Новости.

«Мы всегда заинтересованы в проведении товарищеских матчей. Футбол объединяет народы. На данный момент переговоров не ведется, но мы оставляем эту возможность открытой. Мы считаем, что футбол не должен зависеть от политики, и у нас сохраняются дружественные отношения с РФС. Лично я поддерживаю контакт с их руководителями, и у нас хорошие отношения», — сказал Барменкулов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С тех пор национальная команда проводит только товарищеские игры.

21 марта команда Валерия Карпина разгромила сборную Сербии со счетом 4:0.

В прошлом году россияне провели шесть товарищеских игр. Лишь три матча были проведены в России — в Волгограде, Москве и Санкт-Петербурге.

Ранее в УЕФА выступили против отстранения Белоруссии от международных турниров.

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