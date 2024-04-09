Мостовой о жизни в Европе: средний уровень жизни в любом городе Европы отличный

Бывший российский футболист Александр Мостовой сравнил жизнь в Европе и России, передает Sport24.

«У нас только Москва, а уже потом остальные города. В той же Испании неважно, живешь ты в Мадриде или Бильбао — ты не стремишься уехать. Ты всегда доволен и счастлив», — сказал Мостовой.

Также Мостовой отметил, что европейцы понимают, что у них есть все необходимое там, где они родились.

Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) в составе «Спартака». За красно-белых он выступал с 1987 по 1992 год, проведя 142 матча. Также он играл за португальскую «Бенфику», французские «Страсбур» и «Кан», испанские «Сельту» и «Алавес». С «Сельтой» и «Бенфикой» он выигрывал Кубки Испании и Португалии соответственно.

В составе сборной России Мостовой провел 50 матчей, в которых забил десять мячей и сделал девять результативных передач.

Ранее греческий журналист назвал Мостового царем.