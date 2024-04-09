В «Спартаке» отреагировали на слухи об увольнении Абаскаля

Пресс-служба московского «Спартака» заявила, что клуб не планирует увольнять главного тренера команды Гильермо Абаскаля, передает ТАСС.

«Появившаяся в СМИ информация о смене тренера не соответствует действительности. Команда под руководством Гильермо Абаскаля готовится к следующему матчу», — сказали в клубе.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 35 очками занимает шестое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В минувшем туре красно-белые одержали первую победу после рестарта сезона. Москвичи обыграли «Динамо» со счетом 2:1. Дублем отметился Александр Соболев.

В первом полуфинальном матче Кубка России красно-белые уступили «Зениту» 1:2. Ответная встреча состоится 17 апреля. Матч состоится в Москве.

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