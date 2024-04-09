Нейросеть StokeyyG2 определила всех победителей Лиги чемпионов вплоть до 2103 года, передает Metaratings.ru.

В 2089 году предполагается, что победителем турнира станет петербургский «Зенит». В 2086 году победителем главного европейского турнира станет тираспольский «Шериф».

Победителем текущего розыгрыша Лиги чемпионов должна стать каталонская «Барселона».

«Зенит» в 2008 году стал обладателем Кубка УЕФА, обыграв в финале шотландский «Рейнджерс».

Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити», который обыграл в решающем матче миланский «Интер». Миланцы уже вылетели из турнира, проиграв в 1/8 финала «Атлетико».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российского игрока «Зенита» раскритиковали за игру.