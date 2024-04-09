Играть на победу черными назвали риском для Непомнящего

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) высказался о победах россиянина Яна Непомнящего на турнире претендентов в Торонто белыми фигурами. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что играть черными на победу — риск.

«Черными навязать борьбу — это дополнительный, часто очень сильный риск, особо не разбежишься. Получается черными за что-то зацепиться — можно подумать, как играть на победу. Но тут все люди непростые, прошедшие сильнейшие турниры, сильнейший отбор. Черными можно выигрывать, если только белыми кто-то заигрывается.

Эта стратегия существует сто лет: белыми играешь на победу, черными — уравниваешь и смотришь, как складывается ситуация. Конечно, если будут шансы, Ян будет играть и черными. Но пока у него даже шанса не было. С Гукешем он просто отбивался и стоял подозрительно. Но молодой индийский шахматист еще, видимо, не любит такие позиции «катать». А был бы какой-нибудь Карлсен, или даже Каруана, Яну бы пришлось несладко. А в первой партии Абасов откровенно сушил игру, Ян ничего не мог сделать», — констатировал Смагин.

Непомнящий лидирует в турнире претендентов после четырех туров. Он одержал две победы и дважды сыграл вничью, набрав в сумме три очка. Его следующим соперником будет индус Рамешбабу Прагнанандха, их партия состоится во вторник, 9 апреля. Россиянин сыграет черными.

На втором месте идет американец Фабиано Каруана, набравший 2,5 балла. Замыкает тройку с аналогичным количеством очков еще один представитель Индии Гукеш Доммараджу, в третьем туре сыгравший с Непомнящим вничью.

Ранее стала известна стратегия Непомнящего на турнире претендентов.