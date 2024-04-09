Хоккеист «Торонто» повторил снайперский рекорд Овечкина

Нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс повторил рекорд игрока «Вашингтона» Александра Овечкина по заброшенным шайбам в одном регулярном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в XXI веке.

В матче регулярного чемпионата Мэттьюс отметился заброшенной шайбой в ворота «Питтсбург Пингвинз», а его клуб победил со счетом 3:2. Мэттьюс забросил 65 шайб в текущем регулярном сезоне. Столько же шайб Овечкин забросил в сезоне-2007/08.

Абсолютный рекорд по этому показателю принадлежит Уэйну Гретцки (92).

Всего в текущем сезоне Овечкин сыграл в 73 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил 29 шайб и отдал 33 результативные передачи. 10 апреля «Вашингтон» сыграет с «Детройтом». Матч начнется в 2.00 по московскому времени.

Международная федерация хоккея (IIHF) в 2022 году приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия во всех международных турнирах. В начале июля 2022 года дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России (ФХР) на допуск к международным соревнованиям.

Ранее «Вашингтону» предрекли провал в плей-офф НХЛ.