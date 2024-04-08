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Самая сексуальная болельщица ЧМ-2022 выложила фото, прикрывшись полотецем

Болельщица сборной Хорватии Кнолль выложила пикантное фото в купальнике

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knolldoll/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Хорватская модель и футбольная болельщица Ивана Кнолль в своих социальных сетях поделилась новой фотографией. Девушка позирует в верхней части купальника, а область ниже живота прикрывает полотенцем.

Модель стала известной на всю планету благодаря своим нарядам на прошедшем в 2022 году чемпионате мира в Катаре. Она поддерживала свою команду в откровенных нарядах, стилизованных под национальные цвета сборной. Также Кнолль была замечена разгуливающей в купальнике по одному из городов Катара. При этом она заявила, что обеспокоена чувствами местных жителей, которые были удивлены ее откровенными нарядами в цветах сборной Хорватии.

Как позже призналась модель, она получила десятки предложений руки и сердца и сообщения сексуального характера от некоторых звезд чемпионата мира в Катаре.

Сборная Хорватии в матче за третье место обыграла Марокко со счетом 2:1. Голами отметились Йошко Гвардиол и Мислав Оршич. В матче за первое место сборная Аргентины переиграла Францию в серии пенальти.

Ранее возлюбленная Роналду сфотографировалась в платье с глубоким вырезом.

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