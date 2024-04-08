Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Динамо» встал на защиту партнера, которого обвинили в проигрыше «Спартаку»

Тюкавин призвал не винить только Лещука в поражении от «Спартака»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин признался, что ему очень обидно после поражения в матче со «Спартаком». Его слова передает Sport24.

«Пропустили из-за ошибок Лещука? Это не значит, что мы должны винить только Игоря, что он не отбил или не поймал мяч. Вся команда не доработала в тех моментах. Можно было, к примеру, побежать на добивание и не дать забить. Очень обидно, будем разбираться», — сказал Тюкавин.

7 апреля «Динамо» уступило «Спартаку» со счетом 1:2. Бело-голубые вели до 74-й минуты благодаря голу Чавеса с пенальти. Затем на 74-й и 87-й минутах голкипер «Динамо» Игорь Лещук ошибся, дважды не зафиксировав мяч и выбив его перед собой. Этим воспользовался нападающий «Спартака» Александр Соболев и оформил дубль.

После 22 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) лидировать продолжает «Зенит», который переиграл «Балтику» (44 очка). Вторым идет «Краснодар» (43 очка). Команда Мурада Мусаева обыграла «Пари НН» со счетом 4:3. Тройку замыкает «Динамо» (38 очков).

Следующий матч бело-голубые проведут против «Урала» 14 апреля. Команда 17 апреля сыграет с «Оренбургом» в Кубке России.

Ранее тренер «Динамо» заявил, что «Спартак» не заслужил победу в очном матче.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами