На чемпионате и первенстве России по фитнес-аэробике были включены новые дисциплины

В рамках чемпионата и первенства России по фитнес-аэробике были представлены новые дисциплины.

В фестивале «Я выбираю спорт» в рамках апробации участвовали следующие дисциплины: силовая аэробика, степ-аэробика (дуэты, малая группа, большая группа), танцевальная аэробика большая группа. В планах Федерации фитнес-аэробики России (ФФАР) расширить с их помощью список официальных дисциплин фитнес-аэробики, в которую на текущих момент входят аэробика, аэробика пять человек, степ-аэробика, хип-хоп и хип-хоп большая группа.

Как отметила президент Федерации фитнес-аэробики России Татьяна Полухина новые дисциплины сделают этот спорт более массовым и зрелищным.

«Новые дисциплины помогают развитию нашего спорта — делают его более массовым и зрелищным», — заявила Полухина.

Помимо добавления новых дисциплин также будут введены новые обязательные элементы. Вместе с тем в новых дисциплинах степ-аэробики меньше запрещенных элементов.

Ранее сообщалось, что вода в Сене не соответствует критериям для проведения Олимпиады.