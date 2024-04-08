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Чемпион мира Кафу назвал россиян и бразильцев братьями

Чемпион мира Кафу назвал русских и бразильцев братскими народами

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Sebastian Gollnow/dpa/Global Look Press

Бразильский футболист Кафу в интервью «РБ Спорт» заявил, что считает русских и бразильцев братскими народами.

По его словам, представителей обоих народов объединяет любовь к спиртным напиткам.

«Мы действительно братский народ. У нас есть сходства — например, мы жизнерадостные и пьем много алкоголя. При этом бразильцы пьют намного больше, чем русские», — заявил Кафу.

Кафу является двукратным чемпионом мира. В Европе Кафу выступал за испанскую «Сарагосу», итальянские «Рому» и «Милан». В сезоне-1994/95 он стал обладателем Кубка Кубков в составе «Сарагосы». Вместе с «Миланом» он стал победителем Лиги чемпионов сезона-2006/07.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

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