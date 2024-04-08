Месси сравнили с одержимым гномом с лицом дьявола

Тренер мексиканского «Монтеррея» Нико Санчес оскорбил нападающего «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси после победного матча 1/4 финала Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2:1). Его слова приводит The Guardian.

По его словам, форвард после матча использовал грубость в отношении главного тренера команды Фернандо Ортиса.

«Карлик был одержим, у него было лицо дьявола. Он поднес кулак к моему лицу и вопросил: «Что ты о себе возомнил?» Но из-за того, что я обратил свой взор не на него, а в сторону, ситуация стала только хуже. Это было действительно серьезно», — заявил Санчес.

Месси перешел в «Интер Майами» летом 2023 года. 20 августа прошлого года аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. В новом сезоне МЛС аргентинец провел три матча, отметившись тремя забитыми мячами и одной результативной передачей.

В декабре 2022 года Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. Это первый подобный трофей в карьере звездного футболиста.

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