В «Спартаке» объяснили везением волевую победу над «Динамо»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко после матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Динамо» заявил, что его команде повезло добиться положительного результата. Его слова приводит пресс-служба красно-белых в YouTube.

«Тяжелая была игра. И морально, и физически. Проигрывали почти всю игру — и два таких момента. Не знаю, даже не момента, наверное. Грубо говоря, нам повезло, и мы воспользовались осечкой. Поэтому победили. Однозначно довольны этим результатом, но расслабляться не стоит», — заявил Максименко.

Встреча, которая прошла на «ВТБ Арене», завершилась со счетом 2:1. На пятой минуте матча счет открыл Луис Чавес. Футболист «Динамо» реализовал пенальти. Во втором тайме Александр Соболев сделал дубль и принес победу красно-белым.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 35 очков. «Динамо» располагается на третьей строчке, имея в активе 38 баллов. Лидирует в турнире петербургский «Зенит», имея в активе 44 очка. На втором месте идет «Краснодар», набрав 43 очка.

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