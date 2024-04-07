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«Фенербахче» сорвал матч на Суперкубок Турции

Футболисты «Фенербахче» ушли с поля во время матча с «Галатасараем»

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Tolga Adanali/Keystone Press Agency/Global Look Press

Футболисты «Фенербахче» сорвали матч на Суперкубок Турции против «Галатасарая».

«Фенербахче» выпустил на поле молодежный состав. На первой минуте поединка Мауро Икарди забил мяч за «Галатасарай». После пропущенного гола игроки «Фенера» покинули поле.

Игроки «Галатасарая» не сразу получат Суперкубок из-за того, что турецкие футбольные власти должны принять формальное решение о присуждении «Фенербахче» технического поражения.

В конце марта появилась информация, что «Фенербахче» хочет сменить лигу. Причиной тому стала драка между игроками «Фенербахче» и болельщиками «Трабзонспора», которая произошла 17 марта. Матч прошел в Трабзоне, где хозяева потерпели поражение со счетом 2:3. После финального свистка толпа болельщиков ворвалась на поле, нападая на игроков команды-соперника, кидая в них бутылки и провоцируя потасовку. Футболисты укрылись в раздевалке, пока судьи не смогли успокоить болельщиков.

О планах сорвать матч 5 апреля сообщило издание Ajansspor.

Ранее сообщалось, что «Фенербахче» может заявиться в чемпионат Испании.

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