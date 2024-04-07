Тренер «Спартака» Абаскаль предложил сделать ворота побольше

Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль в шутку предложил увеличить ворота, отвечая на вопрос о плохой реализации красно-белых, передает «Матч ТВ».

«У нас есть подходы, моменты. Так что голы обязательно придут. Чем больше зацикливаешься на этом, тем хуже. Нужно просто быть сконцентрированным в нужный момент», — отметил Абаскаль.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее стало известно, что повлияет на увольнение Абаскаля из «Спартака» в ближайшее время.