Стало известно, что повлияет на увольнение Абаскаля из «Спартака» в ближайшее время

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что главному тренеру «Спартака» Гильермо Абаскалю могут дать шанс, передает Sport24.

«Если на примете у «Спартака» есть новый тренер, то Абаскаля могут уволить до конца сезона. Если нет, то подождут. Пока у «Спартака» идет борьба за Кубок и за призовые места, Абаскалю могут дать шанс», — сказал Булыкин.

Перед стартом сезона-2022/23 испанец Гильермо Абаскаль возглавил «Спартак». Специалист до России работал в греческом «Волосе» и швейцарском «Базеле». В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

«Спартак» с 32 очками делит седьмое место в турнирной таблице с казанским «Рубином». После возобновления чемпионата в марте этого года красно-белые не смогли одержать ни одной победы. Москвичи уступили воронежскому «Факелу» со счетом 0:2, а также сыграли вничью с «Зенитом» и «Уралом».

Ранее экс-игрок «Спартака» назвал издевательством возможное неувольнение Абаскаля.