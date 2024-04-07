Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Динамо» порадовались отсутствию Промеса в ближайшем матче команд

Тюкавин назвал плюсом для «Динамо» отсутствие Промеса в игре со «Спартаком»

close
100%
Григорий Сысоев/РИА Новости

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о предстоящем матче против «Спартака». Его слова передает официальный сайт команды.

«Честно, все матчи против «Спартака» у меня любимые. Наверное, выделю самый первый, когда я забил пяткой с передачи Себы Шиманьского. Думаю, после поражения в Кубке России они будут вдвойне мотивированы и выйдут на дерби с горящими глазами, к чему мы должны быть готовы. Им тяжело без Промеса? Конечно, Промес был главный фигурой у них в команде, и им его явно не хватает. Для нас это плюс», — сказал Тюкавин.

«Динамо» и «Спартак» встретятся 7 апреля. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Игрок «Спартака» Промес пропустит эту встречу. Без него после рестарта сезона красно-белые в чемпионате не смогли забить ни одного мяча.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

Ранее Титов объяснил, почему Абаскаля нужно убрать из «Спартака» до конца сезона.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами