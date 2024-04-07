В «Динамо» порадовались отсутствию Промеса в ближайшем матче команд

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин высказался о предстоящем матче против «Спартака». Его слова передает официальный сайт команды.

«Честно, все матчи против «Спартака» у меня любимые. Наверное, выделю самый первый, когда я забил пяткой с передачи Себы Шиманьского. Думаю, после поражения в Кубке России они будут вдвойне мотивированы и выйдут на дерби с горящими глазами, к чему мы должны быть готовы. Им тяжело без Промеса? Конечно, Промес был главный фигурой у них в команде, и им его явно не хватает. Для нас это плюс», — сказал Тюкавин.

«Динамо» и «Спартак» встретятся 7 апреля. Начало матча в 19:30 по московскому времени. Игрок «Спартака» Промес пропустит эту встречу. Без него после рестарта сезона красно-белые в чемпионате не смогли забить ни одного мяча.

13 марта Промеса арестовали в ОАЭ по делу о ДТП. Он сбежал с места происшествия после столкновения с автобусом. До этого он находился под домашним арестом. Нидерланды намерены добиться его экстрадиции.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Также у него есть срок (1,5 года) за поножовщину.

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