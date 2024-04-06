Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Малкин стал первой звездой матча между «Питтсбургом» и «Тампой»

Нападающий «Питтсбурга» Малкин был признан первой звездой матча НХЛ с «Тампой»

close
100%
Nick Turchiaro/USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Российский нападающий оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Эти голы стали для российского хоккеиста 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, Малкину осталось пять шайб до отметки 500. В случае, если ему это удастся, он станет вторым россиянином в истории лиги, преодолевшим этот рубеж.

Хоккеист выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Он — первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Вместе с клубом Малкин трижды завоевал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах.

Второй звездой встречи стал нападающий «Пингвинз» Майкл Бантинг, ставший автором двух голевых передач и одной шайбы. Третьей звездой матча был признан форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который оформил два гола.

«Питтсбург» (83 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (83) опустилась на девятое место, уступая «Пингвинз» по дополнительным показателям. «Тампа» с 93 очками занимает шестую строчку таблицы «Востока».

Ранее родители Малкина расплакались из-за дубля сына в матче НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами