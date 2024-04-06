Малкин стал первой звездой матча между «Питтсбургом» и «Тампой»

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин был признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Тампой-Бэй Лайтнинг».

Российский нападающий оформил дубль и отдал одну результативную передачу. Эти голы стали для российского хоккеиста 495-м и 496-м в карьере в Национальной хоккейной лиге. Таким образом, Малкину осталось пять шайб до отметки 500. В случае, если ему это удастся, он станет вторым россиянином в истории лиги, преодолевшим этот рубеж.

Хоккеист выступает за «Пингвинз» с 2006 года. Он — первый российский игрок, ставший обладателем «Конн Смайт Трофи». Вместе с клубом Малкин трижды завоевал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах.

Второй звездой встречи стал нападающий «Пингвинз» Майкл Бантинг, ставший автором двух голевых передач и одной шайбы. Третьей звездой матча был признан форвард «Лайтнинг» Стивен Стэмкос, который оформил два гола.

«Питтсбург» (83 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на восьмое место в таблице Восточной конференции. «Филадельфия Флайерз» (83) опустилась на девятое место, уступая «Пингвинз» по дополнительным показателям. «Тампа» с 93 очками занимает шестую строчку таблицы «Востока».

Ранее родители Малкина расплакались из-за дубля сына в матче НХЛ.