Назван лучший футболист «Ростова»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин назвал лучшего, по его мнению, футболиста команды. В комментарии Legalbet он комплиментарно высказался о полузащитнике Кирилле Щетинине.

«Мне очень нравится игра Щетинина в этом сезоне. Видно, как он прибавил со старта чемпионата. На мой взгляд, он один из лучших футболистов «Ростова» на данный момент», — считает специалист.

Вместе с тем, Балахнин подчеркнул, что пока 22-летний игрок лишь делает первые шаги в большом футболе, и сложно оценивать, как он будет выступать в дальнейшем. Кроме того, эксперт напомнил, что часто многие молодые футболисты демонстрируют большой потенциал, но не реализуют его.

В текущем сезоне Щетинин провел за «Ростов» 23 матча во всех турнирах. В этих играх он забил два мяча и сделал две результативные передачи. В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) ростовчане набрали 30 очков в 21 туре. Подопечные Валерия Карпина занимают девятое место. Следующим соперником желто-синих в РПЛ станет «Сочи», эта игра состоится в субботу, 6 апреля, в Ростове-на-Дону и начнется в 20:00 по московскому времени.

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