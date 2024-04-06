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Экс-тренер сборной России назвал проблемы «Локомотива»

Тренер Игнатьев заявил, что у «Локомотива» нет стабильности в составе

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ФК «Локомотив»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев оценил игру московского «Локомотива» в Российской премьер-лиге (РПЛ) после зимней паузы. В комментарии Legalbet он заметил, что у «железнодорожников» нет стабильного состава, что приводит к ряду проблем.

По мнению Игнатьева, объективно оценивать игру «Локомотива» стоит, исходя из того, какие команды были соперниками красно-зеленых в последних матчах. Специалист считает «Локо» одной из тех команд, на которые любой оппонент настраивается дополнительно.

«Также у железнодорожников очевидные проблемы с составом, то нет Дзюбы, то Пиняева, то Тикнизяна. Нет стабильности в составе. К тому же видны проблемы с реализацией. По сути, в «Локомотиве» на данный момент только несколько футболистов могут качественно решить свой момент. Это Глушенков, Миранчук и мало играющий Жемалетдинов», — констатировал Игнатьев.

Специалист подчеркнул, что от этих игроков во многом зависят как качество футбола «Локомотива», так и его результат. При этом, считает Игнатьев, москвичи показывают достойную игру, и их место в турнирной таблице соответствует их актуальным возможностям. Впрочем, с точки зрения эксперта, весеннюю часть первенства команда «смазала».

После 21 тура «Локомотив» идет на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка. Подопечные Михаила Галактионова отстают от лидирующего «Зенита» на восемь баллов. При этом после зимней паузы команда провела четыре матча и не одержала ни одной победы.

Ранее игрока «Зенита» Мостового назвали нереализованным.

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