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Названа дата перенесенного матча между ЦСКА и «Спартаком»

ЦСКА и «Спартак» сыграют 25 апреля в перенесенном матче 21-го тура РПЛ

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская премьер-лига (РПЛ) на официальном сайте представила расписание ближайших туров на апрель, в том числе были опубликованы даты матчей 21-го тура, который был перенесен из-за выборов президента России.

Центральным матчем тура станет противостояние московских ЦСКА и «Спартака». Игра состоится 25 апреля на «Вэб-Арене», начало матча — 20:30 по московскому времени.

ЦСКА после 21-го проведенного матча идет на четвертой строчке в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 33 очка. «Спартак» занимает седьмое место, имея на балл меньше.

В рамках 21-го тура 24 апреля сыграют «Оренбург» — «Динамо» (16:00), «Пари НН» — «Локомотив» (18:15), «Краснодар» — «Балтика» (20:30), «Зенит» — «Рубин» (20:30). 25 числа свои матчи также проведут «Урал» — «Ростов» (16:00), «Факел» — «Крылья Советов» (18:15) и «Ахмат» — «Сочи» (20:30).

Лидером турнирной таблицы является петербургский «Зенит». В активе подопечных Сергея Семака 41 очко. На балл отстает идущий вторым «Краснодар», а тройку лучших замыкает «Динамо», набравшее 38 очков.

Ранее «Крылья Советов» поднялись в топ- 5 чемпионата России.

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